Сценарий для Косово

На днях в СМИ появилась информация о том, что НАТО направило контингент из 700 военных в сербский автомномный край Косово и Метохия (название, используемое официальным Белградом). Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, комментируя очередное обострение в самопровозглашенной республике, вспыхнувшее в конце мая. При этом, по его словам, подобный шаг НАТО не стоит рассматривать как отказ альянса от мирного урегулирования. От подобного заявления откровенно сквозит неприкрытым лицемерием, поскольку абсолютно очевидно, зачем Запад повышает градус напряженности, пытаясь вынудить Белград на силовой сценарий решения косовского вопроса. Это делается для того, чтобы выставить Сербию агрессором, а самопровозглашенное Косово — бедной жертвой «сербского империализма». В итоге это позволит запустить ускоренный процесс вступления Косово в НАТО, ЕС и другие западные структуры, а Белград обложить всевозможными санкциями.

Стоит отметить, что кризисы, подобные тому, который разгорелся в Косово 26 мая, происходят с завидной регулярностью, причем примерно по одной схеме: начинаются провокации со стороны албанцев, происходят столкновения с косовскими сербами, они продолжаются несколько дней и более. Силы KFOR, располагающиеся в Косово, учрежденные резолюцией 1244 ООН и призванные не допускать подобных случаев, по традиции либо бездействуют, либо занимают сторону приштинских властей, тем самым выступая против мирного сербского населения.

Общая канва событий следующая: всплеск волнений, столкновения и беспорядки, критический рост напряженности. Именно в тот момент, когда ситуация накаляется до предела и маячит угроза реального начала военных действий в крае и неконтролируемой спирали эскалации, магическим образом на горизонте возникают представители Брюсселя, которые оказывают свое весомое влияние на распоясавшиеся косовские власти и принуждают их остановить активную фазу конфликта и вернуться к переговорам. Так произошло и на этот раз.

Однако с каждым подобным обострением возникает резонный вопрос — до каких пор подобная схема будет работать? Есть ли какие-то гарантии, что косовские провокаторы во главе с премьер-министром Альбином Курти в следующий раз не разожгут пламя войны в регионе и не вынудят тем самым Белград ввести войска в край для защиты сербского населения? К слову, на фоне нынешнего обострения президент Сербии Александр Вучич, как и ранее в подобных случаях, привел армию Сербии в состояние повышенной боеготовности, направив ее подразделения на юг страны, к административной линии с Косово.

Напомним, что в этот раз формальным поводом к новому витку обострения стало несогласие сербов с фиктивными муниципальными выборами, проведенными косовскими властями на севере Косово, в муниципалитетах Звечан, Зубин Поток и Лепосавич, где проживает сербское большинство. При ничтожной явке в 3% и абсолютном сербском большинстве населения чудесным образом в указанных муниципалитетах победу одержали албанцы, которые сразу же стали вести себя крайне агрессивно: срывать сербские флаги, совершать нападения на мирных граждан.

Не стоит долго объяснять причины болезненной реакции на такие действия сербов, которые оправданно встали на защиту своих домов и семей. Пока конфликт удалось несколько притушить благодаря той самой позиции ЕС, который, выждав некоторое время, принудил Приштину остановить беспорядки и назначить проведение новых выборов. Только гарантий их транспарентности, естественно, нет никакой, как и гарантий защиты сербского населения севера Косово.

Все эти события вновь возвращают нас к ключевому вопросу, а именно — какой вообще существует выход из ситуации? На бумаге он прост: по результатам Брюссельских соглашений 2013-го, а также совсем недавних переговоров в Брюсселе и Охриде в феврале-марте 2023 года косовская сторона обязуется создать Сообщество сербских муниципалитетов в крае, согласно которому сербы должны спокойно продолжить пребывание на своих территориях. К слову, именно этот один из ключевых пунктов переговоров и должен снять острейший вопрос безопасности сербов, проживающих в Косово.

Тем временем власти в Приштине всячески уклоняются от такого сценария. Их главная цель другая, не имеющая ничего общего с этими соглашениями и переговорами. Она заключается в том, чтобы полностью вытеснить сербское населения из края, запугав его и заставив покинуть территории на севере. Таким образом косовско-албанские структуры надеются получить полный контроль над территорией самопровозглашенного Косово и продолжить шантажировать Белград. Министр обороны Сербии Милош Вучевич недавно очень уместно сравнил косовского премьера Альбина Курти с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что и тот и другой занимаются терроризмом и одновременно очень хотят показать себя Западу в образе жертв «агрессии» со стороны Белграда и Москвы.

На сегодня представляется очевидным, что косовский кризис далек от завершения. Мир еще не раз станет свидетелем очередного обострения. Власти в Приштине постоянно занимаются провокациями, надеясь решить вопрос силовым путем. Белград вынужден реагировать, однако всё же не должен позволить втянуть себя в косовскую мясорубку, чего, по сути, очень хотят на Западе. Как бы ни был высок соблазн применить военный сценарий для защиты собственного населения края, Сербии нужно продолжать продавливать именно переговорный процесс по Косово, жестко отстаивая свои национальные интересы. При этом стоит отметить, что в нынешних условиях, в которых сейчас оказался сербский лидер Александр Вучич, ему это в целом удается. Пока он ни на шаг не отошел от своих позиций, касающихся официального признания Косово, согласия на его членство в ООН, а также присоединения Сербии к антироссийским санкциям, несмотря на постоянно растущее давление и раздражение со стороны Запада.

Автор — программный координатор Российского совета по международным делам

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора