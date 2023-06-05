Солист группы «Три дня дождя» после срыва концерта на Урале уехал на реабилитацию

Солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов уехал на реабилитацию после того, как в состоянии алкогольного направления сорвал свой концерт в Екатеринбурге. Об этом сообщил продюсер Викторова в понедельник, 5 июня.

Накануне в Сети появилось видео того, как музыкант в состоянии алкогольного опьянения вышел на сцену в Екатеринбурге. Во время исполнения песни он упал и какое-то время лежал на сцене, после чего ему на помощь пришли организаторы концерта.

Он объяснил поведение Викторова на концерте тем, что в настоящее время артист переживает трудные времена в личной жизни, из-за чего у него возникли проблемы с алкоголем.

«Его здоровье просто лопнуло. Он поехал в тур зимой, а сейчас он поедет домой — уже начало лета. Всю весну прокатали, у него порушилась личная жизнь — человек, с которым он одиннадцать лет был», — объяснил продюсер в Telegram-канале IZBA.

Он также сообщил, что по билетам на сорванный екатеринбургский концерт поклонники смогут посетить следующее выступление музыканта, которое состоится после того, как Викторов пройдет реабилитацию, отмечает «Газета.Ru».

«Мы приедем и дадим вам концерт после реабилитации. Это человек больной, зависимый. С каждым человеком бывает», — сказал представитель музыканта.

Ранее, 3 июня, сообщалось, что российскому композитору, автору известных композиций 1990-х годов «Бухгалтер» и American Boy Виталию Окорокову стало плохо после концерта в Москве. Он был госпитализирован. У музыканта диагностировали воспаление верхних дыхательных путей.