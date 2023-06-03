Автор песни «Бухгалтер» Виталий Окороков госпитализирован в Москве

Российский композитор, автор известных композиций 1990-х годов «Бухгалтер» и American Boy Виталий Окороков госпитализирован в Москве. Об этом стало известно в субботу, 3 июня.

По информации «Известий», 61-летнему композитору стало плохо после концерта. У него диагностировали воспаление верхних дыхательных путей. Подробности его состояния не уточняются.

Виталий Окороков — советский и российский эстрадный композитор, пианист и музыкальный продюсер. В 1988 году создал свой первый эстрадный проект — группу «Комбинация», для которой и написал такие хиты, как «Два кусочека колбаски», «Бухгалтер», American Boy и другие. Его песни исполняли Филипп Киркоров, Вика Цыганова, Екатерина Шаврина и другие.