Москвичам пообещали «невзрачную» погоду в течение недели

На этой неделе, с 6 по 9 июня, жителей Москвы ждет «невзрачная» погода с температурой от +18 до +23 градусов, не особо ветреная, с небольшими дождями в пятницу. Об этом «Известиям» 5 июня рассказал руководитель центра «Метео» Александр Шувалов.

«Во вторник, 6 июня, температура воздуха в Москве днем составит +18...+19 градусов. В среду она поднимется до +20, в четверг — до +22, в пятницу — до +23. Затем, согласно прогнозу, снова понизится», — рассказал Шувалов.

По его словам, сильного ветра в этот период не ожидается. Возможен небольшой дождь в пятницу, 9 июня.

«Погоду, которая ждет москвичей на этой неделе, я бы назвал невзрачной», — резюмировал синоптик.

1 июня синоптики рассказали о погоде в Москве в июне. По их словам, июнь в Москве будет нежарким и засушливым. Дефицит осадков в первый месяц лета может достигнуть 30%.