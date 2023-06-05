Юрист рассказал, кому положен дополнительный отпуск

Любому сотруднику, который официально трудоустроен на территории РФ, закон гарантирует ежегодный оплачиваемый отпуск не менее 28 календарных дней. Однако для некоторых категорий работников предусмотрены дополнительные дни отпуска и так называемый удлиненный отпуск. О том, кто может рассчитывать на более продолжительный отдых, «Известиям» 5 июня рассказал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

Так, по его словам, дополнительные дни отпуска положены тем, у кого условия труда на рабочих местах по результатам специальной оценки отнесены к вредным условиям труда второй, третьей или четвертой степени либо опасным условиям труда.

«Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска таких работников составляет семь календарных дней. Однако такой отпуск предоставляется только за работу именно во вредных условиях. В стаж работы, дающий право на такой отпуск, включается только фактически отработанное в соответствующих условиях время», — рассказал Южалин.



Кроме того, дополнительный отпуск положен работникам за ненормированный рабочий день. Как отметил юрист, его продолжительность определяется коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка. При этом он не может быть менее трех календарных дней, предоставляется именно за сам факт работы в условиях ненормированного рабочего дня и не зависит от того, привлекался работник к дополнительной работе или нет.



Ежегодный дополнительный отпуск, продолжил Южалин, также положен за работу в северных районах России. Для тех, кто работает в районах Крайнего Севера, это 24 календарных дня, в приравненных к ним местностях — 16 календарных дней, в остальных районах Севера, где установлены районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате, — восемь календарных дней.



«Есть и другие примеры, когда работник имеет право на дополнительный отпуск, например спортсменам, тренерам, — от четырех календарных дней, судьям — от пяти до 15 рабочих дней, муниципальным служащим — не более 10 календарных дней за выслугу лет, работникам, которые подверглись воздействию радиации вследствие аварии на Чернобыльской АС, — в зависимости от категории, к которой относится работник (от 7 до 21 календарного дня), и другим», — добавил он.



Также есть такое понятие, как «удлиненный основной ежегодный отпуск». По словам юриста, он положен работникам с инвалидностью — 30 календарных дней, несовершеннолетним работникам — 31 календарный день, педагогическим работникам — от 42 до 56 календарных дней.



«Важно отметить, что часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. Однако это правило не работает для беременных женщин, несовершеннолетних работников и работников, работающих во вредных условиях труда», — подытожил Южалин.

В апреле Южалин рассказал «Известиям», что при выборе месяца для выхода в отпуск с финансовой точки зрения июнь и июль будут немного выгоднее мая, а самым выгодным будет август.