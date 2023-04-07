Юрист рассказал, выгодно ли брать отпуск в мае

Если выбирать время для отпуска из числа теплых месяцев, то с финансовой точки зрения июнь и июль будут немного выгоднее мая, а самым выгодным будет август. Об этом «Известиям» 7 апреля рассказал директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

Он напомнил, что в этом году работники будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая включительно, из которых 29 и 30 апреля — суббота и воскресенье, а 1 мая — нерабочий праздничный день. И с 6 мая по 9 мая включительно, из которых 6 и 7 мая приходятся на субботу и воскресенье, 8 мая — перенесенный выходной с новогодних праздников, а 9 мая — нерабочий праздничный день. Таким образом, в мае будет 20 рабочих дней и 160 рабочих часов.

«При этом заработная плата работников, которые получают оклад, не должна быть уменьшена из-за дополнительных выходных. Их наличие в мае означает лишь то, что стоимость одного рабочего дня у работника будет немного выше по сравнению с остальными месяцами года, где рабочих дней больше», — объяснил юрист.

Однако, по его словам, чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее брать отпуск, поскольку стоимость одного рабочего дня в таком месяце может быть больше, чем оплата отпуска по среднему заработку.

Однако, он отметил, что, если сравнивать май 2023 года с остальными месяцами года, разница в рабочих днях и часах не будет очень существенная.

«Например, в мае 2023 года столько же рабочих дней, сколько и в апреле 2023 года (хотя в апреле нет дополнительных выходных дней). Но при этом, если сравнивать, например, май и июнь 2023 года, то разница уже будет (в июне — 21 рабочий день и 168 рабочих часов). Поэтому, используя отпуск в мае, вы, возможно, потеряете немного в деньгах, но эта потеря будет несущественной», — подчеркнул Южалин.

27 марта Южалин рассказал, выгодно ли увольняться перед майскими праздниками. По его словам, с одной стороны, невыгодно: в мае будут дополнительные выходные, которые влияют на стоимость рабочего времени, и, отработав меньше времени, можно получить обычную заработную плату. С другой стороны, общее количество рабочих дней не сильно меньше среднестатистического месяца в году, эта разница в стоимости рабочего дня будет небольшой.