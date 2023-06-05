Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ за ночь выпустили по Херсонской области 29 снарядов
Мир
В Вашингтоне в защитный барьер рядом с Белым домом врезался фургон
Мир
В Киргизии задержали организаторов возможного госпереворота
Мир
В Нидерландах движение ряда поездов остановлено из-за компьютерного сбоя
Армия
Учения Балтфлота начались в Калининградской области
Армия
Рогов сообщил о возобновлении боев у Времевского выступа
Происшествия
Губернатор сообщил о падении двух БПЛА на трассу в Калужской области
Мир
В Индии возобновили движение на месте железнодорожной катастрофы
Общество
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3 км
Происшествия
Пожар на 300 кв. м ликвидировали в московском автосервисе
Общество
В центре Владивостока 134 дома остались без электричества из-за аварии
Наука и техника
Ученые создали новый метод диагностики шизофрении

В Нидерландах движение ряда поездов остановлено из-за компьютерного сбоя

0
Фото: Global Look Press/dpa/Soeren Stache
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Нидерландах движение поездов на нескольких маршрутах было прекращено из-за технического сбоя. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщает издание The New York Times.

Уточняется, что проблема связана с аварийным отключением компьютеров в службе управления дорожным движением страны. Техника предназначена для мониторинга поездов и управления ими.

По информации издания, сбой возник еще в воскресенье. Несмотря на обещания агентства ProRail, которое занимается обслуживанием инфраструктуры железных дорог, наладить систему, проблема осталась нерешенной.

«Сегодня утром поезда в и из Амстердама также не ходят. <...> [Рекомендуется] воспользоваться альтернативным транспортом для поездки в школу или на работу», — цитирует издание ProRail.

В настоящий момент неизвестно, через какой промежуток времени неисправность будет устранена.

Стоп, машинист: внедрение беспилотных технологий в поездах откладывается
РЖД не устроила предложенная разработчиком стоимость комплексов автоматизации

Ранее, 27 мая, технический сбой произошел в крупных аэропортах Великобритании. Пассажирам приходилось проверять паспорта вручную, что значительно замедлило скорость работы аэропортов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023