В Нидерландах движение ряда поездов остановлено из-за компьютерного сбоя

В Нидерландах движение поездов на нескольких маршрутах было прекращено из-за технического сбоя. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщает издание The New York Times.

Уточняется, что проблема связана с аварийным отключением компьютеров в службе управления дорожным движением страны. Техника предназначена для мониторинга поездов и управления ими.

По информации издания, сбой возник еще в воскресенье. Несмотря на обещания агентства ProRail, которое занимается обслуживанием инфраструктуры железных дорог, наладить систему, проблема осталась нерешенной.

«Сегодня утром поезда в и из Амстердама также не ходят. <...> [Рекомендуется] воспользоваться альтернативным транспортом для поездки в школу или на работу», — цитирует издание ProRail.

В настоящий момент неизвестно, через какой промежуток времени неисправность будет устранена.

Ранее, 27 мая, технический сбой произошел в крупных аэропортах Великобритании. Пассажирам приходилось проверять паспорта вручную, что значительно замедлило скорость работы аэропортов.