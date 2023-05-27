В аэропортах Британии из-за сбоя в системе паспортного контроля образовались очереди

В Великобритании произошел масштабный сбой в электронной системе пограничного контроля. Об этом сообщает телеканал CNN 27 мая.

На данный момент в аэропортах Хитроу (самый большой аэропорт Лондона), Гатвик, Лутон, аэропорте Ньюкасла и других длинные очереди. Страдают как туристы, так и горожане, которые собирались в отпуск. Сейчас в Британии также объявлены каникулы для школьников, поэтому поток пассажиров увеличился.

Сбои также присутствуют в портах.

Основная проблема заключается в том, что путешественники должны будут проверять свои паспорта вручную, а не через электронные ворота.

Представитель Союза иммиграционных служб Люси Мортон рассказала о неудобствах, с которыми сталкиваются не только пассажиры, но и персонал.

«Люди расстраиваются, они вымещают это на персонале. Персонал подвергается словесным оскорблениям, иногда сотрудники подвергаются физическому насилию, их бьют», — отметила она.

CNN также взяла комментарий у представителя МВД страны. По его словам, проблема уже решается, ведомство поддерживает связь «с портовыми операторами и авиакомпаниями».

Ранее, 15 февраля, из-за повреждения кабеля при работах провайдера Deutsche Telekom по всему миру были задержаны рейсы авиакомпании Lufthansa. Франкфуртский аэропорт при этом является главным узловым хабом авиакомпании.