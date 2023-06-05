Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3 км

На курильском острове Парамушир вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 3 км. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Сахалинской области.

В ведомстве уточнили, что шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстоянии более 5 км, пишет Life.ru.

Отмечается, что в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался, сообщает телеканал «Звезда». Для жизнедеятельности населения угрозы нет, уточняет Федеральное агентство новостей.

Вулкан Эбеко располагается на острове Парамушир в 7 км северо-западнее Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского. Высота вулкана составляет 1156 м, уточняет «Ридус». С 20 октября 2016 года на вулкане фиксируют регулярные выбросы, отмечает REGNUM. Для вулкана это является нормальной деятельностью. Рекордный выброс специалисты зафиксировали 31 августа 2018 года, когда столб дыма взметнулся на высоту 6 км.

В конце мая на Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 3,5 км. Пепловый шлейф распространяется в восточном направлении в сторону Камчатского залива, где нет населенных пунктов.