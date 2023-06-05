В Приморском крае тигрицу заподозрили в воровстве шланга

В Анучинском районе Приморского края тигрица унесла переходник шланга и залила территорию пилорамы. Об этом сообщил центр «Амурский тигр» в Telegram-канале 5 июня.

Работники пилорамы рассказали о том, что животное дважды покушалось на их шланг. В первый раз тигрица откусила от шланга кусок, а во второй — унесла переходник, тем самым залив территорию. На затопленной земле остались следы, из-за которых местные жители и предполагают о виновнике инцидента.

«Информацию передали в Охотнадзора (у службы там рядом кордон), чтобы они следили за ситуацией. Не исключено, что одни «тигры» унесли шланг и переходник, а настоящие тигры уже наследили», — говорится в публикации.

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