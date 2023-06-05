Реклама
Прямой эфир
Армия
Стало известно об окончании восьмичасовых боев на запорожском направлении
Общество
В России запретят создавать НКО со схожими названиями
Общество
Более 200 тыс. человек будут сдавать ЕГЭ по физике и истории 5 июня
Мир
Венгрия и Турция договорились поддерживать друг друга в НАТО
Мир
Трамп призвал прекратить подшучивать над когнитивными проблемами Байдена
Мир
Посол РФ в Индии рассказал об успехах в энергетическом сотрудничестве двух стран
Экономика
Негосударственные пенсионные фонды выплатили россиянам 40 млрд рублей в 2022 году
Мир
Совет управляющих МАГАТЭ на следующей неделе обсудит Украину и Иран
Мир
В США объяснили звуки взрыва в Вашингтоне
Мир
В Париже установили рекорд на самый массовый диктант
Спорт
Нападающий «Зенита» Малком признан лучшим игроком сезона в РПЛ
Мир
В Армении допустили возможность мирного договора с Азербайджаном до конца года

В России запретят создавать НКО со схожими названиями

0
Фото: РИА Новости/Елизавета Семина
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутаты Госдумы от «Единой России» готовят законопроект о защите фирменного наименования НКО, который, в частности, позволит ограничить деятельность мошенников, пытающихся под видом добросовестных организаций заполучить деньги от россиян. Об этом «Известиям» рассказали авторы законопроекта. Работу над комплексным изменением в законодательстве о некоммерческих организациях подтвердили и в Минюсте России.

Публичный контроль: единый реестр НКО с госфинансированием появится в России
Он будет содержать информацию о грантах и субсидиях на решение общественных проблем

«У нас уже были прецеденты, когда аферисты создавали псевдо-НКО и использовали примерно схожие названия известной благотворительной организации или фонда, которые завоевали доверие людей. Как это может выглядеть: например, существует Фонд «Круг добра», а они создают «Круг доброты». Так мошенники потенциально могут обмануть человека. При этом они также способны дискредитировать деятельность самой организации, сподвигнуть людей переводить благотворительные средства. Такие прецеденты уже были. Поэтому мы работаем над этой инициативой», — сказала «Известиям» соавтор инициативы, депутат Ольга Занко.

По словам парламентария, сегодня право на защиту своего наименования есть только у коммерческих организаций. Кроме того, законопроект не позволит организациям дискредитировать НКО, используя их названия.

«В настоящее время Минюстом России с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, представителями СПЧ, депутатами Государственной Думы и членами Общественной палаты РФ проводится работа по комплексному изменению законодательства о некоммерческих организациях, включая совершенствование норм регулирующих защиту их наименования, что позволит наиболее эффективно решить проблемные вопросы в сфере деятельности некоммерческих организаций», — сказали в пресс-службе ведомства.

Минюст совместно с ФАС по итогам анализа дел с участием НКО установили, что предметами рассмотрения таких дел, как правило, становятся споры о наименовании. Авторы рассчитывают внести документ до конца этой сессии.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Двое из одного: в РФ запретят создавать НКО с похожими названиями

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023