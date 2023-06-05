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Эксперт рассказал об охоте ВС РФ за украинской военной авиацией

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Фото: РИА Новости
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Вооруженные силы России сейчас уничтожают оставшуюся авиацию вооруженных формирований Украины (ВФУ). Это необходимо, чтобы лишить поддержки с воздуха сухопутные силы ВФУ, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

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«В ходе последних ударов решались две задачи. Во-первых, мы выбивали носители недавно поставленных на Украину дальнобойных крылатых ракет — это бомбардировщики Су-24М. Во-вторых, мы уничтожаем и не даем развернуться авиации противника вблизи линии боевого соприкосновения», — считает он.

Эксперт объяснил, что такими действиями российская армия лишает ВФУ возможности получать даже минимальную поддержку с воздуха.

«Это важная работа, которая облегчит ведение боевых действий нашим сухопутным силам», — резюмировал Дандыкин.

В российском военном ведомстве 3 июня сообщили, что комплексами ПВО в ДНР в районе населенного пункта Коптево был сбит украинский самолет Су-27, а в районе Раздоловки — вертолет Ми-8.

В Минобороны РФ отметили, что в ночь на 4 июня Военно-космические силы России нанесли удар высокоточным оружием по объектам вооруженных формирований Украины на аэродромах. Цель удара была достигнута. В результате были уничтожены командные пункты, радиолокационные посты, авиацехника и склады с вооружением и боеприпасами.

Также недалеко от Днепропетровска высокоточным оружием наземного базирования был уничтожен цех по сборке украинских БПЛА.

В зоне проведения спецоперации 3 и 4 июня российским ПВО были уничтожены четыре крылатые ракеты Storm Shadow, две ракеты «Точка-У» и 21 снаряд РСЗО HIMARS и «Ураган». Также были сбиты украинских 37 БПЛА.

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