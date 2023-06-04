Суд арестовал двух белгородских бизнесменов по делу о мошенничестве
Мещанский суд Москвы арестовал двух белгородских бизнесменов Владимира Тебекина и Геннадия Бобрицкого, подозреваемых в серии экономических преступлений. Информация о каждом из них размещена на портале московских судов общей юрисдикции 4 июня.
Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия.
Из информации на сайте следует, что оба фигуранта проходят по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
О задержании обоих бизнесменов стало известно 2 июня. По данным источника «Известий», на них было заведено уголовное дело за мошенничество организованной группой в особо крупном размере.
Владимир Тебекин является главой группы компаний «Айсберг», специализирующейся на оказании услуг по ремонту бытовой техники. Геннадий Бобрицкий — основатель холдинга «Приосколье», крупного производителя мяса птицы.