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Суд арестовал двух белгородских бизнесменов по делу о мошенничестве

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Фото: соцсети
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Мещанский суд Москвы арестовал двух белгородских бизнесменов Владимира Тебекина и Геннадия Бобрицкого, подозреваемых в серии экономических преступлений. Информация о каждом из них размещена на портале московских судов общей юрисдикции 4 июня.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия.

Из информации на сайте следует, что оба фигуранта проходят по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

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О задержании обоих бизнесменов стало известно 2 июня. По данным источника «Известий», на них было заведено уголовное дело за мошенничество организованной группой в особо крупном размере.

Владимир Тебекин является главой группы компаний «Айсберг», специализирующейся на оказании услуг по ремонту бытовой техники. Геннадий Бобрицкий — основатель холдинга «Приосколье», крупного производителя мяса птицы.

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