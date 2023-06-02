Источник сообщил о задержании двух белгородских бизнесменов

Сотрудники ФСБ России задержали двоих предпринимателей по подозрению в серии экономических преступлений. Об этом «Известиям» рассказал источник 2 июня.

Речь идет о главе группы компаний «Айсберг» Владимире Тебекине и основателе холдинга «Приосколье» Геннадии Бобрицком.

По его словам, задержание проводилось сотрудниками ФСБ по Белгородской области совместно со столичными коллегами в рамках работы по пресечению деятельности организованных преступных сообществ в регионе.