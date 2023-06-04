SpaceX успешно вывела на орбиту 22 мини-спутника Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX вывела на орбиту 22 мини-спутника. Об этом сообщила пресс-служба компании в Twitter 4 июня.

«Вывод 22 спутников Starlink подтвержден», — говорится в сообщении.

Уточняется, что вывод спутников был необходим для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Ракета стартовала с 40-го комплекса базы американских космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 08:20 (15:20 мск). Известно, что первая ступень Falcon 9 приземлилась на дрон-корабль Just Read the Introduction в Атлантике.

Это 19-й запуск с начала текущего года и 88-й с 2019-го. Отправленные сегодня спутники — лишь часть огромного проекта Starlink. Всего на орбиту выведено 4,5 тыс., с учетом поломок и других неисправностей в рабочем состоянии остаются 4,2 тыс.

Ранее, 31 мая, стало известно, что SpaceX вывела на орбиту новую партию спутников Starlink. В этот раз ракета-носитель доставила в космос еще 52 аппарата. Запуск был осуществлен на базе в Калифорнии.

До этого, 14 мая, Falcon 9 доставила на орбиту 56 спутников.