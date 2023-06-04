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В Мелитополе прозвучал взрыв

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Взрыв прогремел в Мелитополе днем в воскресенье, 4 июня. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Он пообещал предоставить подробности об этом позднее.

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Накануне в Бердянске Запорожской области также прозвучало несколько взрывов. Рогов предположил, что была совершена попытка ракетного обстрела населенного пункта украинскими боевиками, сопровождающаяся работой российской ПВО.

Позднее в тот день выяснилось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались применить для обстрела Бердянска ракету комплекса «Точка-У».

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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