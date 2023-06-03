В Запорожской области сообщили о применении ВСУ ракеты «Точка-У» по Бердянску

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались применить для обстрела Бердянска в Запорожской области ракету комплекса «Точка-У». Об этом 3 июня в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Как отметила администрация города в своем Telegram-канале, предварительно, система ПВО сбила шесть украинских ракет.

По информации Рогова, осколки одной из ракет комплекса «Точка-У» упали в районе автовокзала и католического костела.

В результате поврежден гражданский автомобиль. Жертв и серьезных разрушений в результате атаки нет.

Накануне в Бердянске также прозвучало несколько взрывов. Рогов предположил, что была совершена попытка ракетного обстрела населенного пункта украинскими боевиками, сопровождающаяся работой российской ПВО.

Официальной информации от властей не поступало.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.