В Запорожской области сообщили о применении ВСУ ракеты «Точка-У» по Бердянску
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались применить для обстрела Бердянска в Запорожской области ракету комплекса «Точка-У». Об этом 3 июня в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Как отметила администрация города в своем Telegram-канале, предварительно, система ПВО сбила шесть украинских ракет.
По информации Рогова, осколки одной из ракет комплекса «Точка-У» упали в районе автовокзала и католического костела.
В результате поврежден гражданский автомобиль. Жертв и серьезных разрушений в результате атаки нет.
Накануне в Бердянске также прозвучало несколько взрывов. Рогов предположил, что была совершена попытка ракетного обстрела населенного пункта украинскими боевиками, сопровождающаяся работой российской ПВО.
Официальной информации от властей не поступало.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.