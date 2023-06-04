Теннисистка Павлюченкова вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Теннисистка из России Анастасия Павлюченкова в воскресенье, 4 июня, вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»). Он проходит на грунтовых кортах Парижа.

Павлюченкова в четвертом раунде обошла 28-ю сеяную бельгийку Элизе Мертенс со счетом 3:6, 7:6 (7:3), 6:3. Спортсменки играли свыше трех часов.

Соперницей Павлюченковой по 1/4 финала может стать ее соотечественница Элина Аванесян, которая 4 июня встретится с чешкой Каролиной Муховой.

Кроме того, российский теннисист Карен Хачанов в этот же день стал четвертьфиналистом в «Ролан Гаррос».

Российская теннисистка Мирра Андреева днем ранее проиграла американке Кори Гауфф со счетом 6:7 (5:7), 6:1, 6:1. Теннисистки провели на корте больше двух часов. 16-летняя россиянка стала самой молодой теннисисткой после француженки Амели Моресмо в 1995 году, которая сумела пробиться в основную сетку «Ролан Гаррос».