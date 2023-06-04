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В Новосибирске устранили открытое горение в больнице на площади 1,8 тыс. кв. м

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Фото: МЧС России
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В Новосибирске ликвидировали открытое горение на крыше Центральной клинической больницы. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Новосибирской области.

«Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 1,8 тыс. кв. м. в 17:11 (13:11 мск)», — уточняется в сообщении.

Известно, что, по предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание.

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4 июня в МЧС поступило сообщение о пожаре в больнице в Советском районе Новосибирска. На тот момент огонь охватил кровлю по всей площади. Все пациенты были эвакуированы.

На месте происшествия работали 33 единицы техники и 100 человек. В настоящий момент они занимаются проливкой сгоревших конструкций, чтобы не допустить повторного загорания.

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