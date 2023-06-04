Синоптик спрогнозировал холодную погоду в Москве до конца следующей недели
Холодная погода сохранится в Москве до конца следующей недели. Об этом сообщил в воскресенье, 4 июня, руководитель центра «Метео» Александр Шувалов.
По его словам, практически всю неделю, с 5 по 11 июня, столица будет находиться в «холодном мешке».
Температура воздуха поднимется до 20–22 градусов лишь 7 июня. В остальные дни она будет составлять 15–19 градусов с редкими, небольшими осадками.
«Это на 2–3 градуса ниже обычной температуры для этого времени года. Мы из этого холодного мешка никак не выберемся до конца этой недели», — сказал Шувалов в беседе с радио «Говорит Москва».
Ранее, 1 июня, синоптики рассказали о погоде в Москве в июне. По их словам, июнь в Москве будет нежарким и засушливым. Дефицит осадков в первый месяц лета может достигнуть 30%.