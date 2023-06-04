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Семилетняя девочка утонула в Енисее во время игры в мяч

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Фото: t.me/mvd_24
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В Красноярске на реке Енисей утонула семилетняя девочка. Как сообщила 4 июня пресс-служба Главного управления МВД России по Красноярскому краю, трагедия произошла, когда ребенок играл в мяч на берегу.

В какой-то момент игрушка улетела в реку, и девочка решила достать ее самостоятельно, однако начала быстро уходить под воду.

«Прохожие вытащили ребенка из водоема и вызвали скорую помощь. Прибывшим на место медикам не удалось спасти девочку», — рассказали журналистам в ведомстве.

Правоохранительные органы выясняют, где в момент трагедии находились родители несовершеннолетнего ребенка, и устанавливают другие обстоятельства произошедшего.

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Ранее, 26 мая, в селе Шихазаны Канашского района в Чувашии в реке Малый Цивиль обнаружили тела трех девочек. Как уточнили в Следственном управлении СК РФ по Чувашской Республике, днем 25 мая три несовершеннолетние девочки без ведома взрослых отправились купаться на реку в необорудованном для этого месте и утонули. Девочкам было восемь и девять лет.

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