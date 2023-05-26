Тела трех девочек обнаружили в реке в Чувашии

В селе Шихазаны Канашского района в Чувашии в реке Малый Цивиль обнаружили тела трех девочек. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Чувашской Республике.

«Днем 25 мая 2023 года три несовершеннолетние девочки без ведома взрослых отправились купаться на реку. <> Купаясь в необорудованном для этого месте, они утонули. Вечером этого же дня тела детей обнаружены и извлечены из воды. Какие-либо телесные повреждения, которые могли бы свидетельствовать о криминальном характере смерти погибших, отсутствуют», — говорится в сообщении регионального СК в Telegram-канале.

Уточняется, что девочкам было 8 и 9 лет.

Следователи провели осмотр место происшествия. Обстоятельства гибели детей выясняются. Сотрудники управления опрашивают свидетелей, назначены судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее, 30 апреля, сообщалось, что в деревне Заитово Архангельского района Республики Башкортостан утонула семилетняя девочка во время игры в реке с детьми. Взрослых рядом с малолетними не было. Еще одна девочка 2015 года рождения была госпитализирована в реанимацию с диагнозом «общее переохлаждение».