Личность убитой 53 года назад и найденной в сундуке женщины установили в США

Во Флориде удалось установить личность женщины, тело которой было найдено спрятанным в сундуке 53 года назад, сообщило издание The New York Post 31 мая.

Останки обнаружили 31 октября 1969 года в лесу неподалеку от города Сент-Питерсберг. В то время правоохранители не смогли установить ее личность, этот случай стал одним из самых загадочных среди нераскрытых убийств в городе, написала «Газета.Ru».

Детективы неоднократно пытались определить личность убитой по образцам зубов и костей, однако безрезультатно. Помочь смог лишь расширенный анализ ДНК. Он показал, что жертвой оказалась мать пятерых детей Сильвия Атертон, которой в момент смерти был 41 год.

NYP написала, что муж покойной ушел из жизни в 1999 году в Лас-Вегасе. Атертон никогда не считалась без вести пропавшей.

24 мая ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщило о задержании мужчины в Красноярске, который обвиняется в убийстве семьи с ребенком. Преступление было совершено 25 лет назад. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.