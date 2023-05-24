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В Красноярске задержан обвиняемый по делу в убийстве семьи 25-летней давности
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В Красноярске задержан обвиняемый по делу в убийстве семьи 25-летней давности

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Фото: ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия
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В Красноярске задержали мужчину, обвиняемого в убийстве семьи с ребенком, которое произошло 25 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В настоящий момент мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство трех человек, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное из корыстных побуждений»). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, трагедия произошла 30 мая 1998 года в Красноярске, когда злоумышленник пришел в квартиру к главе семьи с намерением решить вопрос об отсрочке долга в размере 20 млн рублей. Затем между мужчинами возник конфликт, злоумышленник достал огнестрельное оружие и два раза выстрелил в хозяина квартиры. После обвиняемый в убийстве застрелил в квартире остальную часть семьи — супругу и пятилетнюю дочь. Для того чтобы скрыть следы преступления, он вывез тела на дачный участок своего родственника, где закопал трупы. Их останки были обнаружены 22 мая этого года.

Сообщение о «внезапной пропаже» семьи поступило в правоохранительные органы спустя два дня — 1 июня 1998 года.

«При осмотре их квартиры, расположенной по улице 26 Бакинских Комиссаров города Красноярска, по месту их проживания были обнаружены следы крови, волочения тел, гильзы и снаряды от огнестрельного оружия, свидетельствующие о вероятном убийстве всех членов семьи», — говорится в сообщении.

Впоследствии по факту совершения преступления было возбуждено уголовное дело, однако на тот момент установить личность убийцы так и не удалось.

В 2023 году оперативно-разыскные мероприятия были вновь возобновлены. В результате была установлена причастность к убийству 55-летнего жителя Красноярска.

«В ходе допроса подозреваемый подробно рассказал об обстоятельствах совершенного преступления, которые в полном объеме согласуются с собранными по уголовному делу доказательствами, и при проверке показаний указал на место сокрытия тел», — говорится в сообщении пресс-службы.

Расследование продолжается.

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Ранее, 23 мая, суд приговорил якутянина к 21 году колонии за серию убийств и изнасилований 30-летней давности. Серия преступлений произошла с февраля 1983 года по декабрь 1994-го на территории Ленского и Мирнинского районов Якутии. Осужденный совершил убийства, изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних детей и женщин.

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