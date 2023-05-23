Суд приговорил якутянина к 21 году за серию совершенных 30 лет назад убийств

Суд приговорил якутянина к 21 году колонии за серию убийств и изнасилований 30-летней давности, сообщило 23 мая на своем сайте следственное управление Следственного комитета (СК) РФ по республике.

Фигурант, которому 62 года, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «е», «з» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство с целью сокрытия другого преступления, сопряженное с изнасилованием, пяти лиц).

Как следует из приговора, 21 год осужденный проведет в колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Серия преступлений произошла с февраля 1983 года по декабрь 1994-го на территории Ленского и Мирнинского районов Якутии. Осужденный совершил убийства, изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних детей и женщин.

Жертвами обвиняемого стали три девочки четырех, пяти и девяти лет. Детей злоумышленник подбирал на дороге по пути следования на автомобиле. После этого он вывозил девочек в лес, где насиловал и убивал. Тела жертв он закапывал.

Также следствие доказало причастность фигуранта к совершению убийств и преступлений против половой свободы двух женщин, совершенных им в разные годы в городах Ленске и Мирном.

«Расследование каждого из уголовных дел, в последующем соединенных в одно производство, представляло особую сложность ввиду того, что с момента совершения преступлений прошло значительное количество времени, а тела детей не удалось найти до сих пор», — подчеркнули в СК.

К тому моменту, когда следствие установило личность преступника, он отбывал длительное наказание за убийства и преступления против половой неприкосновенности малолетних девочек, совершенных им на территории Новосибирской области в 2018 году.

Следствием проведен колоссальный объем работы по восстановлению событий тех дней, заключили в ведомстве.

В январе в Москве арестовали подозреваемого по громкому делу об изнасиловании и убийстве двух несовершеннолетних девушек из Эстонии, которое произошло в 1989 году. Как рассказали «Известиям» в Следственном комитете РФ, им оказался некий Дмитрий Захаров — молодой на тот момент мужчина, уже успевший отбыть срок за кражу. Он частично признал вину.