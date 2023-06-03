Реклама
Прямой эфир
Спорт
Шестнадцатилетняя россиянка Андреева выбыла с «Ролан Гаррос»
Мир
В Греции полиция нашла более 160 кг кокаина в грузовых ящиках с бананами
Спорт
«Манчестер Сити» в седьмой раз стал обладателем Кубка Англии
Мир
Песков назвал Францию активным участником конфликта на Украине
Спорт
Россиянин Махмадбеков стал победителем этапа Гран-при по дзюдо в Таджикистане
Армия
В Херсонской области заявили об отказе ВСУ подвозить HIMARS к линии огня
Мир
WP сообщила об использовании ДРГ в Белгородской области вооружения США и ЕС
Мир
Киев выразил Будапешту демарш из-за ролика с картой Украины без Крыма
Спорт
Россиянка Хузина завоевала золотую медаль чемпионата мира по тхэквондо
Мир
Зеленский заявил о готовности Украины к началу контрнаступления
Мир
В МИД Украины отвергли предложенный Индонезией мирный план
Армия
В США назвали российский Су-25 «летающим танком»

Сайт Greenpeace заблокировали в России

0
Фото: ТАСС/picture alliance/SvenSimon
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту международной неправительственной экологической организации Greenpeace International на территории России. Соответствующая информация размещена в реестре ведомства для проверки блокировок интернет-ресурсов в РФ 3 июня.

На странице сервиса причина блокировки не указывается.

Зеленым — в коридор: в Госдуме хотят признать Greenpeace иноагентом
Что стало причиной такой инициативы депутатов

Ранее, 29 мая, Минюст РФ внес Greenpeace International в список нежелательных неправительственных некоммерческих организаций в России. В ведомстве уточнили, что организацию добавили в перечень в соответствии с ч. 1, 4 и 7 ст. 3.1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

19 мая Генпрокуратура РФ признала деятельность Greenpeace нежелательной в России. В ведомстве уточнили, что работа организации «связана с воспрепятствованием реализации российских государственных программ посредством организации информационных кампаний и несогласованных с органами власти массовых публичных акций» для формирования негативного общественного мнения.

Генпрокуратура отметила, что фонд финансирует деятельность российских организаций — иностранных агентов и требует изменения законодательства РФ в ущерб интересам нашего общества и граждан.

Еще в сентябре прошлого года в Госдуме было предложено признать организацию Greenpeace иноагентом в России. Член «Единой России» Александр Якубовский заявил, что организация действует против интересов РФ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023