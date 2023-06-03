Сайт Greenpeace заблокировали в России

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту международной неправительственной экологической организации Greenpeace International на территории России. Соответствующая информация размещена в реестре ведомства для проверки блокировок интернет-ресурсов в РФ 3 июня.

На странице сервиса причина блокировки не указывается.

Ранее, 29 мая, Минюст РФ внес Greenpeace International в список нежелательных неправительственных некоммерческих организаций в России. В ведомстве уточнили, что организацию добавили в перечень в соответствии с ч. 1, 4 и 7 ст. 3.1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

19 мая Генпрокуратура РФ признала деятельность Greenpeace нежелательной в России. В ведомстве уточнили, что работа организации «связана с воспрепятствованием реализации российских государственных программ посредством организации информационных кампаний и несогласованных с органами власти массовых публичных акций» для формирования негативного общественного мнения.

Генпрокуратура отметила, что фонд финансирует деятельность российских организаций — иностранных агентов и требует изменения законодательства РФ в ущерб интересам нашего общества и граждан.

Еще в сентябре прошлого года в Госдуме было предложено признать организацию Greenpeace иноагентом в России. Член «Единой России» Александр Якубовский заявил, что организация действует против интересов РФ.