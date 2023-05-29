Минюст РФ внес Greenpeace в перечень нежелательных организаций

Министерство юстиции РФ внесло Greenpeace International в список нежелательных неправительственных некоммерческих организаций в России. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщает ведомство.

«Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена международная неправительственная некоммерческая организация Greenpeace International», — говорится в публикации.

В сообщении Минюста уточняется, что ее внесли в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

Ранее, 19 мая, также Генпрокуратура РФ признала деятельность Greenpeace нежелательной в России. В ведомстве уточнили, что работа организации «связана с воспрепятствованием реализации российских государственных программ посредством организации информационных кампаний и несогласованных с органами власти массовых публичных акций» для формирования негативного общественного мнения. Генпрокуратура отметила, что фонд финансирует деятельность российских организаций — иностранных агентов и требует изменения законодательства РФ в ущерб интересам нашего общества и граждан.

Еще в сентябре прошлого года в Госдуме было предложено признать организацию Greenpeace иноагентом в России. Член «Единой России» Александр Якубовский заявил, что организация действует против интересов РФ.