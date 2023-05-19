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Генпрокуратура РФ признала Greenpeace нежелательной организацией в России

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Фото: Greenpeace/Ольга Тиссен
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Генпрокуратура РФ 19 мая признала деятельность неправительственной некоммерческой организации Greenpeace International нежелательной в России.

«Деятельность <...> представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации. Применительно к Российской Федерации природоохранная деятельность Greenpeace фактически сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела государства и направлена на подрыв его экономических основ», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

На сайте Генпрокуратуры сообщается, что работа Greenpeace «связана с воспрепятствованием реализации российских государственных программ посредством организации информационных кампаний и несогласованных с органами власти массовых публичных акций» для формирования негативного общественного мнения.

«Фонд финансирует деятельность российских организаций — иностранных агентов, требует изменения российского законодательства в ущерб интересам нашего общества и граждан. С начала специальной военной операции <…> активисты Greenpeace занимаются антироссийской пропагандой», — отметила Генпрокуратура.

Информация о признании ведомством Greenpeace нежелательной организацией направлена в Минюст России.

Зеленым — в коридор: в Госдуме хотят признать Greenpeace иноагентом
Что стало причиной такой инициативы депутатов

Признать организацию Greenpeace иноагентом в России было предложено еще в сентябре 2022 года в Госдуме. Член «Единой России» Александр Якубовский заявил, что организация действует против интересов России. Так, активисты подразделения Greenpeace Nordic блокировали разгрузку отечественного сжиженного природного газа (СПГ) в Финляндии. Они требуют, чтобы Хельсинки объявили о немедленном прекращении импорта российского топлива, отметил он.

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