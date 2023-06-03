Немецкая туристка перепутала рейс и оказалась в Москве

Пожилая туристка из Германии, возвращавшаяся с отдыха в Анталье, села не в тот самолет и оказалась в Москве. Об этом в субботу, 3 июня, сообщает Bild am Sonntag.

По словам немки, 26 мая она должна была вылететь в Мюнхен, однако рейс перенесли к другому выходу на посадку. Так, туристка по ошибке встала в очередь на вылет в Москву.

Уже в России 79-летней пенсионерке пришлось прождать несколько часов для оформления обратного полета в Турцию. В Стамбуле она переночевала на скамейке в аэропорту, а утром долетела до Германии, отмечает «Газета.Ru».

Так, дорога в Мюнхен заняла у пожилой туристки 30 часов. Она сообщила, что намерена запросить компенсацию у авиакомпании Turkish Airlines. В свою очередь, там не стали комментировать этот инцидент.

Ранее, 1 июня, газета Las Provincias сообщила, что в Валенсии мужчину насмерть сбило моделью самолета, заходящей на посадку. Воздушное судно ударило его по голове на взлетно-посадочной полосе аэроклуба Ala RC в Ллирии. По данным медиков, он скончался «практически на месте».