В испанской Валенсии модель самолета насмерть сбила посетителя аэроклуба

В Валенсии в четверг, 1 июня, мужчину насмерть сбило заходящей на посадку моделью самолета, сообщает газета Las Provincias.

По информации источника, направленная на место происшествия бригада скорой помощи прибыла, когда 64-летний бизнесмен из Валенсии был уже мертв.

Модель самолета ударила его по голове на взлетно-посадочной полосе аэроклуба Ala RC в Ллирии. По данным медиков, он скончался «практически на месте».

Гражданская гвардия проведет тщательное расследование случившегося.

Присутствовавшие при ЧП свидетели рассказали, что несчастный случай произошел из-за рассеянности мужчины, который пытался пересечь взлетно-посадочную полосу шириной около 17 м. По правилам клуба это строго запрещено. Сообщается также, что погибший был постоянным членом клуба.

Ранее, 19 мая, 12-летние сестры-близнецы погибли при неизвестных обстоятельствах, выпав из окна в Испании. Инцидент произошел в городе Овьедо на юге страны.

До этого, 14 мая, в больнице Святого Карлоса, расположенной в Мадриде, в результате пожара погиб 68-летний пациент и 24 пострадали. Пожар возник утром в палате на пятом этаже больницы. Пациент умер от отравления дымом.