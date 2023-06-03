Митинг против отмены Дня Победы прошел в Кишиневе

В Кишиневе 3 июня прошел митинг против отмены празднования в стране Дня Победы. В ходе мероприятий тысячи людей прошли от железнодорожного вокзала к памятнику героям-освободителям.

Таким образом люди выступили против инициативы правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС), неформальным лидером которой является президент Молдавии Майя Санду, о переименовании Дня Победы в День поминовения и примирения в память, павших во Второй мировой войне, который планируется отмечать 8 мая.

На митинге люди с флагами прошли по столице города с лозунгами против Санду, с призывом «не воровать» у страны победу над нацизмом. Многие участники вышли на протест с портретами своих родственников, воевавших во время Великой Отечественной войны (ВОВ).

«Мы с вами, наш народ, сделали всё для этой победы. Мы выгрызали сантиметр за сантиметром нашей общей страны. И кто может бросить под ноги этот день?» — задался вопросом перед публикой активист партии «Шор».

Представитель партии также упрекнул Санду в том, что она восхваляла румынского диктатора Йона Антонеску, который поддержал военные действия фашистской Германии против СССР, а затем и воевал против Советского Союза во время Великой Отечественной войны.

В апреле Конституционный суд (КС) Молдавии принял закон, который запрещает георгиевскую ленту, а также символы Z и V. Глава инстанции Домника Манолетогда заявила, что ленту можно демонстрировать на выставках и других мероприятиях подобного рода, но нельзя использовать как символ поддержки России.

Инициатива о запрете на публичную демонстрацию георгиевской ленты в Молдавии также принадлежит депутатам партии «Действие и солидарность». За ношение, демонстрацию и распространение данного символа предусмотрены штрафы от 4,5 тыс. леев (около $250) до 9 тыс. леев (около $500) для физических лиц. Запрет не касается наградных планок и лент орденов.