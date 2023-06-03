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Экс-следователь предстанет перед судом за взятку в биткоинах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Бывший начальник следственного отдела по Тверскому району Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Марат Тамбиев предстанет перед судом 5 июня по делу о получении крупной взятки в биткоинах. По данным «Известий» от 3 июня, гособвинение потребовало полной конфискации всех полученных незаконным путем средств.

По данным газеты «Коммерсант», в долларовом эквиваленте размер полученных средств составляет порядка $24 млн.

Известно, что следователь хранил незаконно полученные деньги на электронном кошельке в папке под названием «Пенсия». Ее обнаружили правоохранители, когда взломали компьютер подозреваемого. В кошельке находилось 2 млрд рублей.

О деле в отношении экс-начальника СКР по Тверскому району Москвы стало известно в ноябре 2022 года. Тогда суд наложил арест на 1032 биткоина Тамбиева. Следователя задержали и арестовали на месте при получении взятки от хакера в размере 10 млн рублей. Компьютерным взломщикам уже назначен условный срок.

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До этого, 5 апреля, в Москве Тверской суд арестовал бывшего главу городского округа Воскресенск Московской области Артура Болотникова по делу о коррупции. Болотникову предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере, а также в получении взятки. Он возглавлял Воскресенск с 2019 года по январь 2023 года.

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