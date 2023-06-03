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Около 900 человек и беспилотники задействовали в учении МЧС в Ногинске

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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На полигоне Ногинского спасательного центра МЧС РФ в рамках международного салона «Комплексная безопасность» прошло крупномасштабное демонстрационное учение Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Кадры с мероприятия показали 3 июня «Известия».

По информации МЧС, в мероприятии приняли участие порядка 900 специалистов, более 170 единиц спецтехники, в том числе — вертолеты, беспилотники, робототехнические комплексы.

Подразделения МЧС, МВД, Росгвардии, Лесоохраны и других ведомств отработали совместные действия по ликвидации последствий практически всех видов ЧС природного и техногенного характера.

Впервые на учении отработана вводная по ликвидации горящего газового фонтана противофонтанными военизированными частями, подведомственными МЧС.

Учения дали возможность на практике новую специальную и пожарно-спасательную технику, инновационные технологии при оказании помощи пострадавшим. При этом сильный дождь не помешал учениям, а соответствовал их легенде — неблагоприятной погоде.

Учения по спасению тонущих прошли на водоеме, их ход снимал беспилотник. Все «тонувшие» были благополучно извлечены из воды.

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«Задач у пожарных и спасателей очень много, и для их решения мы должны быть хорошо подготовлены. Во время учения мы отрабатываем каждую задачу с глубоким погружением», — оценил необходимость учений глава МЧС России Александр Куренков.

По его словам, обстановка, на фоне которой прошло учение, позволила максимально продемонстрировать спасательные технологии и возможности сил и средств РСЧС.

Во время демонстрационного учения вертолетная группировка (Ми-26, Ми-8, Ка-32, БО-105) провела воздушную разведку зоны условной ЧС, десантирование спасателей, эвакуацию пострадавших из районов бедствий, тушение природных и техногенных пожаров, в том числе во время ликвидации аварии на железнодорожной дороге и воздушном транспорте.

Завершилось демонстрационное учение показательными выступлениями спасателей на водоеме, пролетом воздушных судов, десантированием парашютистов с флагами МЧС, а также прохождением торжественным маршем колонны техники и парадного расчета АГЗ МЧС.

Ранее, 1 июня, в Московской области на площадке «Комплексной безопасности» представили инновационные разработки для МЧС. Посетители увидели, в частности, разработки защитных костюмов пожарных, машины и беспилотники.

В рамках салона «Комплексная безопасность» были проведены 128 конференций, круглых столов и семинаров.

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