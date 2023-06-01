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В Москве представили новейшие разработки для МЧС

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
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В Московской области на площадке международного салона «Комплексная безопасность» в четверг, 1 июня, представили инновационные разработки для МЧС. Мероприятие посетил и узнал подробности корреспондент «Известий» Олег Барышев.

На площадке международного салона «Комплексная безопасность» представлены самые последние разработки и новейшие технологии: от защитных костюмов пожарных до машин и беспилотников. Всё, что поможет сохранить жизнь тем, кто попал в беду. Мероприятие выступает также площадкой для обмена опытом спасателей из разных стран.

«Да, мы действительно встречались уже в преддверии начала комплексной безопасности — с Кыргызстаном, Таджикистаном, Республикой Сербия, Никарагуа, министром внутренних дел Кубы. Многие контакты состоялись. Самое главное, что мы друг друга слышим, понимаем и работаем», — сказал глава МЧС Александр Куренков в ходе своего выступления.

Заместитель начальника службы пожаротушения, начальник дежурной смены Максим Серегин рассказал «Известиям», что один из тренажеров, представленных на салоне, позволяет пожарным понаблюдать за тем, как очаг разгорается. Кроме того, они могут посмотреть, как ведут себя продукты горения в различных условиях и отработать элементы управления газообменом на пожаре. Температура в таком тренажере может достигать до 1 тыс. градусов.

На площадке салона также продемонстрирован дрон, способный обнаружить человека даже под снегом.

В будущем сотрудники МЧС на заданиях смогут пользоваться электромотоциклами Aurus, что поможет сэкономить время в экстренных ситуациях. Начальник кафедры пожарной техники Академии государственной противопожарной службы МЧС РФ города Москвы Олег Двоенко уточнил, что они позволяют двигаться со скоростью до 100 км/ч и обладают запасом хода от 110 до 250 км/ч в зависимости от погодных условий и режима в эксплуатации самого транспортного средства.

Помимо этого, на площадке представили «КамАЗ», приспособленный к работе в температурном диапазоне от минус 50 до плюс 50 градусов. Разработчик Александр Пилипенко отметил, что машина хорошо эксплуатируется как в городе, так и в условиях сельской местности, обладает приводом 4×4.

Также на выставке можно увидеть лафетный ствол на дистанционном управлении, который позволяет тушить огонь на расстоянии.

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Ранее, 24 мая, стало известно, что в рамках салона «Комплексная безопасность» планируется провести 128 конференций, круглых столов и семинаров. Для гостей организуют Кубок МЧС по боксу. Более 400 пожарных будет соревноваться в мастерстве. Впервые пройдет конкурс для производителей техники, в котором поучаствуют представители Белоруссии.

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