В Подмосковье пройдет международный салон «Комплексная безопасность»

МЧС организует международную выставку в Подмосковье. Салон «Комплексная безопасность» откроется 1 июня. Торжественную церемонию проведет глава МЧС Александр Куренков. Выставка посвящена разработкам в области безопасности, передает телеканал «Известия». Запланировано 128 конференций, круглых столов и семинаров. Для гостей организуют Кубок МЧС по боксу. Более 400 пожарных будет соревноваться в мастерстве. Впервые пройдет конкурс для производителей техники, в котором поучаствуют представители Белоруссии.

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