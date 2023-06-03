Госдеп США одобрил возможную продажу Нидерландам установок для пуска ракет

Госдеп США одобрил возможную продажу Нидерландам корабельных установок для пуска ракет Mk-41. Общая стоимость договора будет около $110 млн, его будет исполнять компания Lockheed Martin. Ранее представители королевства запросили разрешение на приобретение у США восьми ракетных систем, а также различного оборудования и запчастей к ним. Американская администрация уже направила необходимые документы в конгресс США для согласования, передает телеканал «Известия». У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение сделки и ее возможного блокирования.

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