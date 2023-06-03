Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
В Совфеде россиян призвали проверить свои iPhone на наличие вирусов
Происшествия
Шестнадцать человек пострадали при столкновении 12 авто в Санкт-Петербурге
Мир
Крупнейшие в этом году учения НАТО на Балтике стартуют в Эстонии
Политика
В Крыму объяснили значение нового статуса Азовского моря
Мир
YouTube перестал удалять фейковый контент о прошлых выборах в США
Мир
Толпа на фестивале СДПГ обвинила канцлера ФРГ Шольца в разжигании войны на Украине
Мир
Путин выразил соболезнования премьеру Индии из-за столкновения поездов
Мир
Пентагон обвинил КНР в совершении «опасных маневров» по отношению к самолетам США
Спорт
Юношеская команда «Зенит» выиграла Кубок БРИКС по футболу
Мир
В Аргентине зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1
Мир
Боррель предрек окончание конфликта на Украине за несколько недель без помощи Запада
Мир
Премьер Люксембурга неприличным жестом велел Зеленскому замолчать

Шестнадцать человек пострадали при столкновении 12 авто в Санкт-Петербурге

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Санкт-Петербурге на Софийской улице утром 3 июня произошло массовое ДТП с участием 12 автомобилей, пострадали 16 человек. Об этом сообщила пресс-службе главного управления МЧС по городу.

«На Софийской улице у дома 52 произошло столкновение 12 автомобилей. В результате ДТП пострадали 16 человек», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы.

Отмечается, что к ликвидации последствий аварии от МЧС были привлечены три единицы техники и 15 человек личного состава.

Сидят «комиссары»: кто навязывает услуги водителям на месте ДТП
Стоит ли водителям опасаться добровольных помощников

В этот же день в Кемеровской области в результате ДТП четыре человека погибли и двое получили травмы. По предварительной информации, водитель автомобиля «Тойота Королла», нарушив правила, наехал на дорожное ограждение, после чего потерял контроль над управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. В результате автомобиль загорелся.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023