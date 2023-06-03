Шестнадцать человек пострадали при столкновении 12 авто в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге на Софийской улице утром 3 июня произошло массовое ДТП с участием 12 автомобилей, пострадали 16 человек. Об этом сообщила пресс-службе главного управления МЧС по городу.
«На Софийской улице у дома 52 произошло столкновение 12 автомобилей. В результате ДТП пострадали 16 человек», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы.
Отмечается, что к ликвидации последствий аварии от МЧС были привлечены три единицы техники и 15 человек личного состава.
В этот же день в Кемеровской области в результате ДТП четыре человека погибли и двое получили травмы. По предварительной информации, водитель автомобиля «Тойота Королла», нарушив правила, наехал на дорожное ограждение, после чего потерял контроль над управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. В результате автомобиль загорелся.