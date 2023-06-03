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В ДТП на Кузбассе погибли четыре человека и двое пострадали
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В ДТП на Кузбассе погибли четыре человека и двое пострадали

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Фото: соцсети
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В Яшкинском районе Кемеровской области в результате ДТП четыре человека погибли и двое получили травмы. Об этом в субботу, 3 июня, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по региону.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло на 76 километре автодороги «Кемерово - Яшкино – Тайга». На место прибыли сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД России по Яшкинскому муниципальному округу», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Тойота Королла», нарушив правила, наехал на дорожное ограждение, после чего потерял контроль над управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. В результате автомобиль загорелся.

«В результате ДТП 4 человека – двое мужчин и две женщины в возрасте от 24 до 38 лет - скончались на месте до прибытия скорой медицинской помощи, еще 2 мужчин в возрасте 24 и 25 лет госпитализированы», — сообщили в пресс-службе.

Сотрудники полиции работают на месте ДТП, выясняя все обстоятельства произошедшего.

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В этот же день смертельное ДТП произошло в Нижегородской области на федеральной трассе М7 «Волга». В ходе столкновения иномарки и «Газели» погибли пятеро людей, среди которых трое несовершеннолетних. По данным «Известий», водитель Nissan выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с движущейся навстречу машиной.

В результате аварии двое детей и двое взрослых погибли на месте. Еще один ребенок и взрослый с травмами поступили в больницу. Позже министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что ребенок в реанимации скончался.

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