Трое детей и двое взрослых погибли в ДТП в Нижегородской области

Смертельное ДТП произошло утром 3 мая в Нижегородской области на федеральной трассе М-7 «Волга». В ходе столкновения иномарки и «Газели» погибли пять человек, среди которых трое несовершеннолетних.

По данным «Известий», водитель Nissan выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с движущейся навстречу машиной.

В результате аварии двое детей и двое взрослых погибли на месте. Еще один ребенок и взрослый с травмами поступили в больницу. Позже министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что ребенок в реанимации скончался.

«В настоящий момент по причине ДТП погибли пять человек. Одна пострадавшая, женщина 1988 года рождения, в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации Воротынской ЦРБ», — сказано в его Telegram-канале.

В отделении ГИБДД по Нижегородской области сообщили, что в настоящий момент на месте работают специалисты. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее, 2 июня, в Прибайкальском районе Бурятии произошло ДТП с участием школьного автобуса и легкового автомобиля. В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие.