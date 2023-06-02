В Бурятии произошло ДТП с участием школьного автобуса и легковушки

В Прибайкальском районе Бурятии произошло ДТП с участием школьного автобуса и легкового автомобиля. Об этом 2 июня сообщило Главное управление МЧС по Республике Бурятия.

«На федеральной автодороге Р-258 «Байкал» в Прибайкальском районе произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля», — сообщило ведомство в Telegram.

ТАСС со ссылкой на местную администрацию сообщило, что в результате ДТП есть погибшие и пострадавшие. Из-за аварии на дороге введено реверсивное движение.

Ранее, 12 мая, в Тюменской области скончался водитель легковушки, врезавшейся в школьный автобус. В момент столкновения в салоне автобуса находились 24 школьника. Все они были пристегнуты ремнями безопасности и не пострадали.