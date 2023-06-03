Число погибших при столкновении поездов в Индии увеличилось до 288

В Индии при столкновении поездов погибли 288 человек , еще около 850 пострадали. Об этом сообщило агентство Reuters 3 июня.

Власти сообщили, что отправили на место аварии более 200 машин скорой помощи и мобилизовали еще 100 врачей в дополнение к 80, которые уже находились там. Расследование происшествия началось.

Кроме того, сотни людей выстроились в очередь возле государственной больницы в городе Соро штата Одиша для сдачи крови.

Поезда столкнулись в штате Одиша возле станции Баханага вечером 2 июня. Представитель министерства железных дорог Амитабх Шарма заявил, что это были пассажирский Coromandel Express, направлявшийся из Калькутты в Ченнай, и грузовой поезд, следовавший из Бангалора в Калькутту.

Как сообщила в своем Twitter-аккаунте пресс-служба правительства штата Одиша, 3 июня объявлен государственный траур.