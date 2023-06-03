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Число погибших при столкновении поездов в Индии достигло 233 человек

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По меньшей мере 233 человека погибли и 900 ранены в результате столкновения поездов в Индии. Об этом 3 июня сообщает Reuters.

На месте происшествия работают более 200 машин скорой помощи. Всего сюда привлекли более 700 сотрудников службы экстренной помощи, полиции и спасателей.

Как сообщила в своем Twitter-аккаунте пресс-служба правительства штата Одиш, 3 июня в связи с трагической железнодорожной катастрофой объявлен государственный траур.

Поезда столкнулись в штате Одиша возле станции Баханага вечером 2 июня. Представитель министерства железных дорог Амитабх Шарма заявил, что это были пассажирский Coromandel Express, направлявшийся из Калькутты в Ченнай, и грузовой поезд, следовавший из Бангалора в Калькутту.

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