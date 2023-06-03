Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
В Совфеде россиян призвали проверить свои iPhone на наличие вирусов
Мир
Обладательница двух премий «Грэмми» Синтия Вайль скончалась в возрасте 82 лет
Мир
Глава МО Индонезии предложил «корейский вариант» разрешения конфликта на Украине
Политика
В Крыму объяснили значение нового статуса Азовского моря
Мир
YouTube перестал удалять фейковый контент о прошлых выборах в США
Мир
В Перу зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5
Мир
Шеф Пентагона высказался о разрушительности конфликта в Тайване
Мир
Пентагон обвинил КНР в совершении «опасных маневров» по отношению к самолетам США
Спорт
Юношеская команда «Зенит» выиграла Кубок БРИКС по футболу
Мир
В Аргентине зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1
Происшествия
В ДТП на Кузбассе погибли четыре человека и двое пострадали
Мир
Премьер Люксембурга неприличным жестом велел Зеленскому замолчать

Минфин США заявил о необходимости связи с КНР по вопросам мировой экономики

0
Фото: Global Look Press/Geisler-Fotopress/Dwi Anoraganingrum
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США необходимо поддерживать открытое общение с КНР по макроэкономическим вопросам. Об этом в пятницу, 2 июня, заявил заместитель министра финансов США по международным вопросам Джей Шамбо во время встречи с назначенным послом Китая в Вашингтоне Се Фэном.

«Встреча была откровенной, конструктивной и стала частью постоянных усилий по поддержанию открытых линий связи и ответственному управлению нашими двусторонними отношениями», — сказано в сообщении на сайте минфина США.

В пресс-службе ведомства добавили, что во время диалога Шамбо подчеркнул важность «тесного общения двух крупнейших экономик» по макроэкономическим вопросам и решению глобальных экономических проблем.

Пошли в отрыв: как Китай ставит на связи с Европой и игнорирует США
И почему двойственность отношения ЕС к КНР не мешает их диалогу

5 мая газета China Daily написала, что отказ Китая от доллара может обернуться серьезными последствиями для США. Как сообщает издание, многие страны перестали доверять американской валюте, в частности, после начала колебаний курса доллара и роста федерального долга США.

Отмечается, что экспорт Китая в развивающиеся и крупные страны с рыночной экономикой уже превышает совокупный экспорт в США, Евросоюз (ЕС) и Японию. Автор назвал это признаком формирования нового торгового порядка.

1 мая директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что в мире наблюдается постепенный отказ от использования американского доллара. При этом, комментируя перспективы использования валюты в глобальном масштабе в будущем, Георгиева отметила, что эта тема не вызывает особой озабоченности, поскольку она не видит «какой-либо альтернативы ему в ближайшее время».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023