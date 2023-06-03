Минфин США заявил о необходимости связи с КНР по вопросам мировой экономики

США необходимо поддерживать открытое общение с КНР по макроэкономическим вопросам. Об этом в пятницу, 2 июня, заявил заместитель министра финансов США по международным вопросам Джей Шамбо во время встречи с назначенным послом Китая в Вашингтоне Се Фэном.

«Встреча была откровенной, конструктивной и стала частью постоянных усилий по поддержанию открытых линий связи и ответственному управлению нашими двусторонними отношениями», — сказано в сообщении на сайте минфина США.

В пресс-службе ведомства добавили, что во время диалога Шамбо подчеркнул важность «тесного общения двух крупнейших экономик» по макроэкономическим вопросам и решению глобальных экономических проблем.

5 мая газета China Daily написала, что отказ Китая от доллара может обернуться серьезными последствиями для США. Как сообщает издание, многие страны перестали доверять американской валюте, в частности, после начала колебаний курса доллара и роста федерального долга США.

Отмечается, что экспорт Китая в развивающиеся и крупные страны с рыночной экономикой уже превышает совокупный экспорт в США, Евросоюз (ЕС) и Японию. Автор назвал это признаком формирования нового торгового порядка.

1 мая директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что в мире наблюдается постепенный отказ от использования американского доллара. При этом, комментируя перспективы использования валюты в глобальном масштабе в будущем, Георгиева отметила, что эта тема не вызывает особой озабоченности, поскольку она не видит «какой-либо альтернативы ему в ближайшее время».