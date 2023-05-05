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China Daily написала о серьезных последствиях для США в случае отказа КНР от доллара

China Daily: отказ Китая от доллара может обернуться серьезными последствиями для США
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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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Отказ Китая от доллара может обернуться серьезными последствиями для США. Об этом в пятницу, 5 мая, написала газета China Daily.

Как отмечает издание, многие страны перестали доверять американской валюте, в частности, после начала колебаний курса доллара и роста федерального долга США.

«Аргентина объявила, что прекратит расчеты в этой валюте при оплате импорта из Китая и будет использовать юань. Россия, Бразилия, Франция и некоторые страны — члены АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. — Ред.) уже приняли решение использовать юань и свои валюты для расчетов в торговле с Китаем», — сказано в материале.

Отмечается, что экспорт Китая в развивающиеся и крупные страны с рыночной экономикой уже превышает совокупный экспорт в США, Евросоюз (ЕС) и Японию. Автор назвал это признаком формирования нового торгового порядка.

За первые три месяца текущего года импорт США потребительских товаров снизился на 20,6% по сравнению с показателями за указанный период в прошлом году. Издание уточнило, что такого сильного падения не наблюдалось даже во время пандемии коронавируса и мирового финансового кризиса в 2008 году. China Daily предрекла Вашингтону еще большее ослабление статуса в мировой торговле при сохранении такой тенденции в дальнейшем.

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Ранее, 4 мая, кандидат экономических наук, эксперт аналитического центра университета «Синергия» Екатерина Федюкович допустила, что множество государств в ближайшие 10 лет откажутся от использования доллара США во внешних расчетах.

1 мая директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что в мире наблюдается постепенный отказ от использования американского доллара. При этом, комментируя перспективы использования валюты в глобальном масштабе в будущем, Георгиева отметила, что эта тема не вызывает особой озабоченности, поскольку она не видит «какой-либо альтернативы ему <...> в ближайшее время».

До этого, 22 апреля, издание Business Insider писало, что положение доллара как мировой резервной валюты ослабло в 10 раз быстрее по итогам 2022 года. По данным МВФ, влияние этой валюты в мире в виде основной резервной ослабевает, так как центробанки разных стран перераспределяют свои активы, переключаясь на юань, крону и южнокорейскую вону.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с «Известиями» еще в конце февраля отмечал, что в мире идет процесс дедолларизации и страны стали «больше опираться на свои национальные валюты».

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