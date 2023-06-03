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Мать рассказала о состоянии сына после нападения на него собаки под Нижним Тагилом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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У десятилетнего мальчика, которого искусала бойцовская собака на берегу реки Лайки недалеко от Нижнего Тагила, обнаружили рваную рану на предплечье, покусанное ухо и следы царапин на лопатке. О деталях случившегося рассказала «Известиям» мать мальчика Надежда Татарова в субботу, 3 июня.

30 мая Матвей со своим другом Тимофеем решили сходить к реке немного «пощупать воду», так как приближался купальный сезон. В это время Татьяна Ткачева гуляла с собаками чуть дальше вдоль берега. Причина, по которой ее собаки напали на детей, неясна.

«Собаки резко побежали в сторону детей. Тимофей успел отвернуться спиной, а на Матвея собака набросилась и начала рвать. По словам свидетелей, хозяйка собак даже не сразу отреагировала на это», — рассказала Надежда.

По словам матери пострадавшего, Татьяна спокойно забрала собак, оставив маленького ребенка истекать кровью. Очевидцы вызвали скорую помощь мальчику и рассказали о случившемся матери. Надежда уверена, что, если бы их не было рядом, всё могло бы закончиться гораздо плачевнее, так как у Матвея диагностировано серьезное заболевание — опухоль головного мозга.

«Мы два года добивались ремиссии, чтобы нам наконец-то отменили сильнейшие лекарства. Мы сами как родители не позволяли себе повышать голос, чтобы у ребенка не было лишних стрессов. А эта страшная и жуткая ситуация непонятно как сейчас скажется на его здоровье», — объяснила мать Матвея.

Ночью 31 мая в социальной сети «ВКонтакте» состоялся диалог, в которой Татьяна сказала, что это Матвей спровоцировал собак, а ей пришлось из-за него усыпить своих питомцев.

«То, что ребенок спровоцировал данную ситуацию, я уже никому не докажу и не собирают этого делать. Для меня принять такое решение (усыпить собак — Ред.) было непросто. Вам станет, может быть, легче, а мне жить с этим... У ребенка укусы заживут, а мне с этим грузом на душе жить», — написала Татьяна.

Произошедшее стало далеко не первым случаем проявления агрессии собак Татьяны по отношению к другим. Местная жительница Светлана Констатинова рассказала «Известиям», что те насмерть загрызли ее шпица. Кроме того, соседи боятся ее и негативно к ней относятся.

«Пройдите по дому — ни один положительно о Татьяне не отзовется, с ней даже не здороваются. У меня маленький ребенок, я его выношу на улицу на руках, потому что боюсь. Собаки могут выйти на улицу в любое время без намордников и без поводков», — рассказала Светлана.

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Ранее, 1 июня, в пресс-службе ГУ МВД «Нижнетагильское» сообщили, что по факту нападения собак на ребенка в отделе полиции проводится проверка. По ее результатам будет принято обоснованное мотивированное решение.

Местные жители выяснили, что собаки принадлежат бьюти-мастеру Татьяне из Нижнего Тагила, с которой ранее уже происходили подобные инциденты в прошлом.

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