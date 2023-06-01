Бойцовская собака искусала 10-летнего мальчика возле пляжа под Нижним Тагилом

Собака бойцовской породы искусала 10-летнего мальчика в поселке Лая под Нижним Тагилом в Свердловской области. Об этом 31 мая сообщило сообщество «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте».

ЧП произошло днем 30 мая возле местного пляжа.

«Матвей с одноклассником шел со школы домой и решил пройти мимо пляжа, пощупать воду — скоро же купальный сезон. А там в это время женщина-хозяйка со своими собаками была в дневное время на общественном пляже, животные были без поводов и намордников», — рассказала мать пострадавшего.

По ее словам, владелица собак не оказала мальчику помощи и обвинила его самого в нападении.

Местные жители выяснили, что собаки принадлежат бьюти-мастеру Татьяне из Нижнего Тагила, с которой ранее уже происходили подобные инциденты в прошлом.

В пресс-службе ГУ МВД «Нижнетагильское» сообщили, что по данному факту в отделе полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное мотивированное решение.

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