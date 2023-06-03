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Власти США издали запрет на аренду нефтяных и газовых скважин в Нью-Мексико

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Фото: Global Look Press/Svetlana Vozmilova
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Власти США издали запрет аренду нефтяных и газовых скважин рядом с культурным центром коренных народов в Нью-Мексико, однако индейское племя навахо недовольно решением из-за риска потерять деньги. Об этом сообщил телеканал Fox News 2 июня.

Министр внутренних дел США Деб Хааланд заявила, что теперь запрещается аренда ископаемого топлива и полезных ископаемых в пределах 10-мильной (16 км) буферной зоны вокруг Национального исторического парка культуры Чако на северо-западе Нью-Мексико.

Согласно информации телеканала, в настоящее время в буферной зоне вокруг каньона Чако расположено 53 индейских земельных участков, которые приносят $6,2 млн ежегодно в виде лицензионных отчислений примерно 5,4 тыс. владельцам. По данным отраслевой группы, представляющей производителей в этом районе, если предложение будет доработано и реализовано, члены племени навахо потеряют около $194 млн за 20 лет.

В 2021 году президент навахо Джонатан Нез и вице-президент Майрон Лизер написали письмо президенту США Джо Байдену, в котором предупредили, что запрет окажет «разрушительное воздействие» на членов племени, которые финансово заинтересованы в бурении в этом районе.

Министерство внутренних дел заявило, что действие не повлияет на существующие договоры аренды или производство по этим договорам аренды, однако противники буферной зоны заявили, что это косвенно сделает участки, принадлежащие местным жителям, бесполезными.

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Навахо считается крупнейшим коренным племенем в США. Добыча природных ресурсов является важным способом заработка для людей.

В июле 2022 года Байдена уличили в отходе от предвыборных обещаний по климату и нефтедобыче. Тогда же администрация Байдена представила программу по расширению бурения нефтяных и газовых скважин на шельфе в федеральных водах в течение следующих пяти лет.

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