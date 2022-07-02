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Байдена уличили в отходе от предвыборных обещаний по климату и нефтедобыче

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Фото: REUTERS/Kenny Holston
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Прошло более 500 дней с момента вступление в должность президента США Джо Байдена, а надежды на превращение США в страну электромобилей, экологически чистой промышленности и энергоэффективных зданий становится всё иллюзорнее, пишет в пятницу, 1 июля, The Washington Post.

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«Решение Верховного суда в четверг не только ограничило способность Агентства по охране окружающей среды регулировать загрязнение климата электростанциями, но и намекнуло на то, что суд готов заблокировать другие усилия Байдена и федеральных агентств по ограничению вредных для климата газов, выделяемых нефтью, газом и углем <...> Дефицит энергоносителей заставил Байдена бороться за дополнительные запасы нефти и газа. Также остается неясным, сохранил ли он политический капитал, чтобы возглавить переход США на возобновляемые источники энергии, как он обещал это, будучи кандидатом в президенты и в первые месяцы своего пребывания на посту», — говорится в статье.

Газета отмечает, что решение Верховного суда нанесло удар по приверженности Байдена сократить вредные выбросы в течение нескольких лет, которые, по словам ученых, остались у человечества, чтобы предотвратить переход к необратимым уровням глобального потепления.

Более того, 1 июля, администрация Байдена представила программу по расширению бурения нефтяных и газовых скважин на шельфе в федеральных водах в течение следующих пяти лет.

«Предлагаемая программа морского бурения в период с 2023 по 2028 год запретит разведку у берегов Атлантики и Тихого океана, но оставит возможность новых месторождений в некоторых частях Мексиканского залива и у побережья Аляски. Это никак не соответствует предвыборному обещанию Байдена. Этот план может отбросить страну еще дальше от ее намерения сократить загрязнение планеты в два раза к 2030 году по сравнению с уровнем 2005 года и помочь предотвратить еще более сильные пожары, штормы и засухи, вызванные повышением температуры», — пишет издание.

О нарушении администрация президента США обещания не бурить скважины на федеральных землях сообщалось еще в апреле. Тогда было принято решение возобновить добычу энергоносителей на государственной земле, вопреки предвыборному обещанию Байдена не делать этого. Решение возобновить бурение нефтяных и газовых скважин на государственной земле подверглось резкой критике со стороны экоактивистов.

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