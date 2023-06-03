В Екатеринбурге загорелся двухэтажный дом

В Екатеринбурге загорелось двухэтажное здание. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщило издание E1.RU в своем Telegram-канале.

Пожар произошел в строящемся доме на улице Московской. Дорога там сейчас перекрыта. На месте возгорания работают сотрудники МЧС.

«Скорой пока нет, вроде все живые. Дом только строился», — говорит на видео очевидец событий.

В настоящее время причины происшествия и информация о пострадавших уточняются.

Ранее, 2 июня, один человек пострадал при пожаре на юге Москвы. Огнем было охвачено 6 кв. м, возгорание ликвидировали в 16:13.