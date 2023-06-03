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В МИД РФ заявили о поддержке связей с помогающими детям из зон конфликтов странами

Представитель МИД РФ Захарова: США нельзя назвать страной, на деле заинтересованной в помощи детям из зон конфликта
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
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Россия намерена поддерживать взаимодействие со странами, заинтересованными в помощи детям из зон конфликтов, однако США таковой назвать нельзя. Об этом в пятницу, 2 июня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Россия продолжит конструктивное взаимодействие с Секретариатом ООН и теми государствами, которые не на словах, а на деле заинтересованы в помощи детям, оказавшимся в условиях вооруженных конфликтов. США таким партнером точно назвать нельзя», — приводится ее заявление на сайте ведомства.

Так Захарова высказалась по поводу встречи в Москве спецпредставителя генсекретаря ООН по детям и вооруженному конфликту Вирджинии Гамбы с уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Захарова сказала, что заявления Гамбы свидетельствуют о «безграничном цинизме властей США», для которых «двойные стандарты стали нормой жизни».

«Хотелось бы напомнить, что американские власти непосредственно виновны в систематическом нарушении прав несовершеннолетних. Красноречивое тому подтверждение — многочисленные убийства и увечья детей в ходе 20-летней оккупации Афганистана, агрессии против Ирака, Ливии и Сирии, не говоря уже о жертвах бомбардировок Югославии», — добавила представитель МИДа.

Захарова напомнила, что США остаются единственной страной в мире, не ратифицировавшей Конвенцию о правах ребенка. По ее словам, этот факт сам по себе характеризует реальное отношение Белого дома к защите детей в условиях вооруженных конфликтов.

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Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова — о новых семьях для детей из зоны СВО и важности объятий в процессе воспитания

Ранее, 25 мая, стало известно, что двое детей ранены в результате украинского обстрела Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР). ВСУ вечером трижды атаковали его из артиллерии, в том числе реактивной. Обстрелы по мирным гражданам и инфраструктуре проводятся украинскими войсками при помощи боеприпасов, которые поставляют Киеву страны Запада.

20 мая уполномоченный по правам ребенка в Луганской Народной Республике (ЛНР) Инна Швенк рассказала «Известиям», что спасенный российскими военными 13-летний Никита из Купянска спустя восемь месяцев разлуки встретился со своей мамой.

Мальчика обнаружили в одном из подвалов купянского интерната. Его и других ребят обеспечили питанием, одеждой, обувью, полностью обследовали и приступили к их реабилитации. Одновременно с этим велись поиски их родителей. Восемь детей уже воссоединились с семьями. Никита был девятым.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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